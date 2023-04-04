Інтеру доведеться вжити радикальних заходів, якщо команда Сімоне Індзагі не вийде до Ліги чемпіонів за підсумками нинішньої кампанії.

Якщо збудеться найгірший сценарій, то "нерадзуррі" влітку будуть змушені розглянути варіанти з продажем Бастоні, Баррели чи навіть Лаутаро, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Сезон без ЛЧ залишить у бюджеті "дірку" щонайменше на 50 млн євро. Підопічні Індзагі вже дійшли до чвертьфіналу нинішнього розіграшу, де зустрінуться з Бенфікою. Втім, навіть такі успіхи не гарантують Інтеру безхмарного майбутнього. Бастоні, Баррела та Лаутаро вважаються недоторканними, але кимось з них можуть пожертвувати заради благополуччя всього клубу. Усі троє мають чимало прихильників серед європейських грандів, тому Інтер зможе виручити за них хороші гроші у разі крайньої необхідності.

Додамо, що "нерадзуррі" програли 3 матчі Серії А поспіль і тримаються в топ-4 лише за додатковоими показниками. Рома має стільки ж очок, Аталанта відстає на 2, а Ювентус на 6, хоча втратив 15 пунктів через штраф.

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