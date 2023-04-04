Інтер може продати когось з трьох "недоторканних" у разі сезону без ЛЧ – ЗМІ розкрив прізвища
Інтеру доведеться вжити радикальних заходів, якщо команда Сімоне Індзагі не вийде до Ліги чемпіонів за підсумками нинішньої кампанії.
Якщо збудеться найгірший сценарій, то "нерадзуррі" влітку будуть змушені розглянути варіанти з продажем Бастоні, Баррели чи навіть Лаутаро, інформує La Gazzetta dello Sport.
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Сезон без ЛЧ залишить у бюджеті "дірку" щонайменше на 50 млн євро. Підопічні Індзагі вже дійшли до чвертьфіналу нинішнього розіграшу, де зустрінуться з Бенфікою. Втім, навіть такі успіхи не гарантують Інтеру безхмарного майбутнього. Бастоні, Баррела та Лаутаро вважаються недоторканними, але кимось з них можуть пожертвувати заради благополуччя всього клубу. Усі троє мають чимало прихильників серед європейських грандів, тому Інтер зможе виручити за них хороші гроші у разі крайньої необхідності.
Додамо, що "нерадзуррі" програли 3 матчі Серії А поспіль і тримаються в топ-4 лише за додатковоими показниками. Рома має стільки ж очок, Аталанта відстає на 2, а Ювентус на 6, хоча втратив 15 пунктів через штраф.
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