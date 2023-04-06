Фиорентина победила Кремонезе в первом полуфинальном поединке Кубка Италии. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Кубок Италии 2022/23, 1/2 финала, первый матч

Кремонезе – Фиорентина – 0:2

Голы: Кабрал, 20, Николас Гонсалес, 74, (пен.)

Удаления: Айву, 73 (Кремонезе)

Фиорентина встретилась с Кремонезе в первом полуфинале Кубка Италии. Счет во встрече открыл Артур Кабрал, который замкнул навес с левого фланга.

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А после перерыва "фиалки" закрепили свое преимущество. Айву привез пенальти в свои ворота и получил удаление, а Николас Гонсалес реализовал одиннадцатиметровый.

Добавим, что ответный матч Кубка Италии состоится 27 апреля. Другой финалист определится в противостоянии Ювентуса и Интера.

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