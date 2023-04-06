Кубок Италии: Фиорентина сделала первый шаг к финалу, обыграв аутсайдера Серии А
Фиорентина победила Кремонезе в первом полуфинальном поединке Кубка Италии. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Кубок Италии 2022/23, 1/2 финала, первый матч
Кремонезе – Фиорентина – 0:2
Голы: Кабрал, 20, Николас Гонсалес, 74, (пен.)
Удаления: Айву, 73 (Кремонезе)
Фиорентина встретилась с Кремонезе в первом полуфинале Кубка Италии. Счет во встрече открыл Артур Кабрал, который замкнул навес с левого фланга.
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А после перерыва "фиалки" закрепили свое преимущество. Айву привез пенальти в свои ворота и получил удаление, а Николас Гонсалес реализовал одиннадцатиметровый.
Добавим, что ответный матч Кубка Италии состоится 27 апреля. Другой финалист определится в противостоянии Ювентуса и Интера.
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