Жеребкування відбулося сьогодні у мадридській штаб-квартирі RFEF. До стадії півфіналу не дістався жоден з трьох китів іспанського футболу – Барселона, Реал та Атлетіко. Перших двох послідовно вибив Атлетік, а "матрацники" виявилися слабшими за Реал Сосьєдад на стадії 1/8 фіналу.

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Півфінальні пари Кубка Іспанії 2021/22:

Райо Вальєкано – Бетіс;

Атлетік – Валенсія;

Перші матчі відбудуться 9 лютого, а другі – 2-го березня. Правило гостьового гола не діє, тому у разі нічиєї за підсумками 2 поєдинків обов'язково буде 30 хвилин екстратайму. Якщо це не допоможе, то команди виконають серію пенальті. Фінал Кубка Іспанії запланований на 23 квітня.

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