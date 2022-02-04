Мадридський Реал та Атлетік розіграли останню путівку до півфіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Кубок Іспанії 2021/22, 1/4 фіналу

Атлетік – Реал – 1:0

Гол: Беренгер, 89

Попри хороший виступ Андрія Луніна у поєдинку з Ельче у попередній стадії Кубка, Карло Анчелотті вирішив довірити місце у воротах "вершкових" перевіреному першому номеру – Тібо Куртуа. Ще до старту зустрічі стався неприємний епізод – фанати Атлетіка розбили скло в автобусі Реала.

Старт зустрічі був за гравцями з Більбао. Мадрид більше контролював м'яч, але високий пресинг підопічних Марселіно дозволив створити кілька нагод біля воріт Куртуа. Два шанси мав Дані Гарсія – в першому випадку Тібо здійснив розкішний сейв, а після другого удару рикошет від захисника врятував від небезпеки.

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Атлетік продовжував діяти більш гостріше в атаці – Реал не мав гострих моментів біля воріт Агірресабали. Але баски втратили одну зі своїх зірок перед перервою: Ніко Вільямс втікав від Алаби та різко змінив напрямок, після чого впав на газон. На другий тайм вінгера, який не стримав сліз, замінив Беренгер.

Друга половина розпочалась з атак Атлетіка, який претендував на пенальті – після подачі з кутового м'яч, здавалося, влучив у руку Начо, проте після перегляду VAR суддя призначив ще один кутовий. Реал поступово став перехоплювати ініціативу та перевів гру ближче до воріт суперника. Моменти, щоправда, виникали після дальніх ударів, а найгостріший шанс виник у Каземіро на 81 хвилині, який вискочив на Агірресабалу – голкіпер ногою відбив удар бразильця у ближній кут.

А кінцівка зустрічі стала шоком для Мадрида: Беренгер отримав м'яч на лінії штрафного, хитнув захисника та пробив точно у дальній кут – Куртуа майже не мав шансів відбити удар. Іско міг врятувати Реал, але пробив повз дальню стійку, тож Атлетік став останнім учасником півфіналу Кубка Іспанії.

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