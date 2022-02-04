Жеребьевка прошла сегодня в мадридской штаб-квартире RFEF. До стадии полуфинала не добрался ни один из трех китов испанского футбола – Барселона, Реал и Атлетико. Первых двух последовательно выбил Атлетик, а "матрасники" оказались слабее Реала Сосьедада на стадии 1/8 финала.

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Полуфинальные пары Кубка Испании 2021/22:

Райо Вальекано – Бетис;

Атлетик – Валенсия;

Первые матчи состоятся 9 февраля, а вторые – 2 марта. Правило гостевого гола не работает, поэтому в случае ничьей по итогам 2 поединков обязательно будет 30 минут экстратайма. Если это не поможет, команды исполнят серию пенальти. Финал Кубка Испании намечен на 23 апреля.

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