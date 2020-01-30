Кубок Іспанії: Валенсія дотиснула Леонесу у серії пенальті, Вільяреал вибив Райо Вальєкано

Відбулись чергові матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Леонеса – Валенсія – 0:0 (2:4 пен.)

Райо Вальєкано – Вільяреал – 0:2

Голи: Ніньйо, 83, Касорла, 85

Бадахос – Гранада – 2:3

Голи: Перес, 8, Кабальєро, 90+3 – Мартінес, 1, Сольдадо, 86, Фернандес, 109

Реал Сосьєдад – Осасуна – 3:1

Голи: Ісак, 33, 69, Едегор, 61 – Карлона, 36

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Валенсія завітала в гості до Леонеси, але на "кажанів" очікував жорсткий прийом. Господарі самовіддано змагались проти іменитого суперника та довели гру до післяматчевих пенальті, де все-таки клас Валенсії дався взнаки.

Вільяреал наприкінці матчу двома голами вибив Райо Вальєкано з розіграшу турніру. Реал Сосьєдад та Осасуна швидко обмінялись голами, але другий тайм був за господарями, які ще двічі зуміли відзначитись у воротах суперника.

Справжній трилер продемонстрували представник третьо за силою іспанського дивізіону Бадахос та Гранада. Господарі на останніх хвилинах основного часу зрівняли рахунок. За напруженої боротьби у овертаймі путівку у чвертьфінал забрала команда з Прімери.

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