Кубок Іспанії: Валенсія дотиснула Леонесу у серії пенальті, Вільяреал вибив Райо Вальєкано

Відбулись чергові матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії, 1/8 фіналу
Леонеса – Валенсія – 0:0 (2:4 пен.)
Райо Вальєкано – Вільяреал – 0:2
Голи: Ніньйо, 83, Касорла, 85
Бадахос – Гранада – 2:3
Голи: Перес, 8, Кабальєро, 90+3 – Мартінес, 1, Сольдадо, 86, Фернандес, 109
Реал Сосьєдад – Осасуна – 3:1
Голи: Ісак, 33, 69, Едегор, 61 – Карлона, 36
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Валенсія завітала в гості до Леонеси, але на "кажанів" очікував жорсткий прийом. Господарі самовіддано змагались проти іменитого суперника та довели гру до післяматчевих пенальті, де все-таки клас Валенсії дався взнаки.
Вільяреал наприкінці матчу двома голами вибив Райо Вальєкано з розіграшу турніру. Реал Сосьєдад та Осасуна швидко обмінялись голами, але другий тайм був за господарями, які ще двічі зуміли відзначитись у воротах суперника.
Справжній трилер продемонстрували представник третьо за силою іспанського дивізіону Бадахос та Гранада. Господарі на останніх хвилинах основного часу зрівняли рахунок. За напруженої боротьби у овертаймі путівку у чвертьфінал забрала команда з Прімери.
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