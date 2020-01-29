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Реал Мадрид вийшов у чвертьфінал Кубка Короля, на виїзді розгромивши Сарагосу

29 січня 23:52 49 Читать на русском
Реал Мадрид вийшов у чвертьфінал Кубка Короля, на виїзді розгромивши Сарагосу
Сарагоса – Реал Мадрид – 0:4.

Мадридський Реал в рамках 1/8 фіналу Кубка Короля завдав нищівної поразки одноклубникам із Сарагоси.

 
Рафаель Варан 6’
Лукас Васкес 32’
Жуніор Вінісіус 72’
Карім Бензема 79’
6’ Рафаель Варан
32’ Лукас Васкес
72’ Жуніор Вінісіус
79’ Карім Бензема

Реал не став відкладати справи у довгий ящик, одразу зі стартовим свистком захопивши контроль над м'ячем. Організувавши низку стандартів, мадридці відкрили рахунок на 6-й хвилині внаслідок розіграшу кутового та прострілу Крооса низом – Вінісіус пропустив його на дальню стійку, а Варан замкнув ударом впритул. 0:1.

Сарагоса нічим не відповідала, до середини тайму маючи лише два корнери й жодного пострілу по воротах. "Вершкові" також не форсували події, не вірячи у можливість спротиву з боку суперника, однак на 20-й хвилині той ледь не покарав підопічних Зідана за лінощі: Кагава змістився на лінію штрафного й пробив у дальню дев'ятку з рикошетом від захисника – Ареола у карколомному стрибку врятував Реал від голу. Взагалі, в другій третині першого тайму Сарагоса вирівняла гру, завдавши кілька ударів з-за меж карного майданчика. Всі вони були заблоковані.

Поступово гості відвели гру на чужу половину поля, остаточно захопивши ініціативу. На 32-й хвилині це призвело до другого взяття воріт: Кроос відібрав м'яч у Лінареса перед штрафним і викотив передачу всередину на Васкеса, а той вистрілив у дальню дев'ятку – 0:2. На 37-й міг і третій гол залетіти, але м'яч після замикання подачі Хамеса у виконанні Карвахаля прилетів точно до рук голкіпера. Зрештою, команди пішли на перерву за комфортної переваги Реала.

Другий тайм розпочався спокійно, в перші десять хвилин не потішивши небезпечними моментами. Втім, надалі команди почали розкриватися: так, на 58-й хвилині Хамес спробував перекинути голкіпера з лінії штрафного (трохи зависоко вийшло), а Ікбекемі відповів на це дальнім ударом – поруч з лівої стійкою! На 64-й же другий свій гольовий момент змарнував Кагава, вистріливши метрів з 19-ти над поперечкою. Зрештою, такі гойдалки призвели до гольової атаки Реала на 72-й хвилині: Вінісіус прорвався у штрафний, обігравшись із Хамесом, та прокинув м'яч повз голкіпера у дальній кут – 0:3.

До честі Сарагоси, та не здалася. На 77-й хвилині господарі могли відквитати один м'яч внаслідок виходу Суареса віч-на-віч, однак його подальній удар парирував Ареола. Він же взяв постріл Кагави низом з правого краю штрафного на 78-й. Покарання за марнотратство прийшло вже на 79-й: Браїм Діас вирізав передачу на хід Карвахалю по правому флангу, а той прострілив на дальню стійку – Бензема замкнув у дотик. 0:4. На 85-й Браїм міг і повний асист на себе записати, однак Бензема з його передачі вистрілив повз стійку.

Зрештою, голів вболівальники більше не побачили. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу мадридського Реала, який вийшов до 1/4 фіналу Кубка Короля.

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