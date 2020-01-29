Реал Мадрид вийшов у чвертьфінал Кубка Короля, на виїзді розгромивши Сарагосу

Мадридський Реал в рамках 1/8 фіналу Кубка Короля завдав нищівної поразки одноклубникам із Сарагоси.

Реал не став відкладати справи у довгий ящик, одразу зі стартовим свистком захопивши контроль над м'ячем. Організувавши низку стандартів, мадридці відкрили рахунок на 6-й хвилині внаслідок розіграшу кутового та прострілу Крооса низом – Вінісіус пропустив його на дальню стійку, а Варан замкнув ударом впритул. 0:1.

Сарагоса нічим не відповідала, до середини тайму маючи лише два корнери й жодного пострілу по воротах. "Вершкові" також не форсували події, не вірячи у можливість спротиву з боку суперника, однак на 20-й хвилині той ледь не покарав підопічних Зідана за лінощі: Кагава змістився на лінію штрафного й пробив у дальню дев'ятку з рикошетом від захисника – Ареола у карколомному стрибку врятував Реал від голу. Взагалі, в другій третині першого тайму Сарагоса вирівняла гру, завдавши кілька ударів з-за меж карного майданчика. Всі вони були заблоковані.

Поступово гості відвели гру на чужу половину поля, остаточно захопивши ініціативу. На 32-й хвилині це призвело до другого взяття воріт: Кроос відібрав м'яч у Лінареса перед штрафним і викотив передачу всередину на Васкеса, а той вистрілив у дальню дев'ятку – 0:2. На 37-й міг і третій гол залетіти, але м'яч після замикання подачі Хамеса у виконанні Карвахаля прилетів точно до рук голкіпера. Зрештою, команди пішли на перерву за комфортної переваги Реала.

Другий тайм розпочався спокійно, в перші десять хвилин не потішивши небезпечними моментами. Втім, надалі команди почали розкриватися: так, на 58-й хвилині Хамес спробував перекинути голкіпера з лінії штрафного (трохи зависоко вийшло), а Ікбекемі відповів на це дальнім ударом – поруч з лівої стійкою! На 64-й же другий свій гольовий момент змарнував Кагава, вистріливши метрів з 19-ти над поперечкою. Зрештою, такі гойдалки призвели до гольової атаки Реала на 72-й хвилині: Вінісіус прорвався у штрафний, обігравшись із Хамесом, та прокинув м'яч повз голкіпера у дальній кут – 0:3.

До честі Сарагоси, та не здалася. На 77-й хвилині господарі могли відквитати один м'яч внаслідок виходу Суареса віч-на-віч, однак його подальній удар парирував Ареола. Він же взяв постріл Кагави низом з правого краю штрафного на 78-й. Покарання за марнотратство прийшло вже на 79-й: Браїм Діас вирізав передачу на хід Карвахалю по правому флангу, а той прострілив на дальню стійку – Бензема замкнув у дотик. 0:4. На 85-й Браїм міг і повний асист на себе записати, однак Бензема з його передачі вистрілив повз стійку.

Зрештою, голів вболівальники більше не побачили. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу мадридського Реала, який вийшов до 1/4 фіналу Кубка Короля.