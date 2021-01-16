Кубок Іспанії: труднощі і фіаско представників Прімери, екс-гравець Карпат не забив вирішальний пенальті в серії
Стартувала стадія 1/16 фіналу Кубка Іспанії 2020/21. Цей раунд виявився останнім для деяких представників елітного дивізіону.
Кубок Іспанії, 1/16 фіналу
Альмерія – Алавес – 5:0
Голи: Садік Умар, 8, 45+1, Акече, 45, Батталья, 52 (авт), Вільяр, 81 (пен)
Вилучення: Піна, (Алавес, 35)
Пенья Депортіна – Вальядолід – 1:4
Голи: Андрада, 13 – Мічел, 62 (пен), Меса, 96 (пен), 112, Плано, 116
Вилучення: Фернандес (Пенья Депортіна, 101)
Жирона – Кадіс – 2:0
Голи: Валері Фернандес, 48, 58
Фуенлабрада – Леванте – 1:1 (по пен. 2:4)
Голи: Гарсес, 68 – Крістіан, 19 (авт)
Леганес – Севілья – 0:1
Гол: Окампос, 96
Одразу кілька представників Прімери припинили боротьбу за Кубок Іспанії вже у перший день 1/16 фіналу. Справжнього фіаско зазнав Алавес, який під керівництвом нового тренера (Абелардо) розгромно поступився представнику Сегунди – Альмерії. Гості отримали у свої ворота відразу 5 голів, 4 з яких – у меншості.
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Вилетів і Кадіс, який поступився середняку нижчого дивізіону – Жироні. Перемогу каталонцям приніс дубль Валері Фернандеса. А от Вальядолід здолав скромну Пенью Депортіну лише в екстра-таймі – при цьому гості поступалися в рахунку по ходу гри, а рефері призначив на їхню користь два пенальті.
Фуенлабрада і Леванте дотягнули аж до серії післяматчевих пенальті. Основний та додатковий час завершилися миром – 1:1, а в серії 11-метрових фортуна посміхнулася Леванте. З великими труднощами, але представник еліти пройшов далі. До слова, одним із двох гравців Фуенлабради, який не забив пенальті, став Крістобаль Маркес – колишній легіонер львівських Карпат.
Севілья теж добряче помучилася з Леганесом. Лише гол Окампоса на початку екстра-тайму подарував команді Лопетегі путівку в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, на цій стадії боротьбу за Кубок Іспанії розпочнуть Реал і Барселона. "Синьо-гранатові" зіграють проти Корнельї, а мадридці протистоятимуть Алькояно. Очікується, що в цьому матчі за Реал дебютує Андрій Лунін, який ще не провів жодного офіційного поєдинку в футболці "вершкових".
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