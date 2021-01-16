Форвард Борусії Дортмунд – трансферний пріоритет королівського клубу на літо 2021-го. Утім наявність серйозних конкурентів з АПЛ може суттєво підкорегувати плани "бланкос". Клаусула Холанда (70 мільйонів євро) не буде проблемою для МЮ або Челсі. Гіганти АПЛ уважно стежать за ситуацією 20-річного норвежця. Опальний агент сенсаційного бомбардира – Міно Райола – найпевніше обере клуб, що виплатить смачніші комісійні. Мадрид не збирається переплачувати і розглядає кілька альтернативних варіантів, інформує портал Fichajes.com.

Лаутаро Мартінес (Інтер), Дарвін Нуньєс (Бенфіка) та вінгер донецького Шахтаря Тете перебувають у шорт-листі чемпіонів Іспанії. При цьому відносно не дорогий бразилець може стати компліментом до трансферу когось з уругвайців. "Талант Шахтаря – найбільш ризикована опція з огляду на молодість і відсутність досвіду гри у топовій лізі. Тому й вартість Тете буде трохи нижчою", – зазначає джерело.

Нагадаємо, що про інтерес Реала до Тете повідомлялось одразу після сенсаційної перемоги "гірників" в Мадриді. У поточному сезоні він провів 19 матчів, відзначився 2 м'ячами і 4 асистами. Сам гравець нещодавно зізнався у любові до Барселони. Мілан також веде перспективного вінгера.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Тете у 20 млн євро. Влітку 2020-го Баварія начебто пропонувала 70 мільйонів за бразильця, але Шахтар не захотів розлучатись зі своєю зірочкою.

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