Кубок Испании, 1/16 финала

Альмерия – Алавес – 5:0

Голы: Садик Умар, 8, 45+1, Акече, 45, Батталья, 52 (авт), Вильяр, 81 (пен)

Удаление: Пина, (Алавес, 35)

Пенья Депортина – Вальядолид – 1:4

Голы: Андрада, 13 – Мичел, 62 (пен), Меса, 96 (пен), 112, Плано, 116

Удаление: Фернандес (Пенья Депортина, 101)

Жирона – Кадис – 2:0

Голы: Валери Фернандес, 48, 58

Фуэнлабрада – Леванте – 1:1 (по пен. 2:4)

Голы: Гарсес, 68 – Кристиан, 19 (авт)

Леганес – Севилья – 0:1

Гол: Окампос, 96

Сразу несколько представителей Примеры прекратили борьбу за Кубок Испании уже в первый день 1/16 финала. Настоящее фиаско потерпел Алавес, который под руководством нового тренера (Абелардо) разгромно уступил представителю Сегунды – Альмерии. Гости получили в свои ворота сразу 5 голов, 4 из которых – играя в меньшинстве.

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Вылетел и Кадис, который уступил середняку ​​низшего дивизиона – Жироне. Победу каталонцам принес дубль Валери Фернандеса. А вот Вальядолид одолел скромную Пенью Депортину только в экстра-тайме – при этом гости уступали в счете по ходу игры, а рефери назначил в их пользу два пенальти.

Фуэнлабрада и Леванте дотянули до серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершились миром – 1:1, а в серии 11-метровых фортуна улыбнулась Леванте. С большим трудом, но представитель элиты прошел дальше. К слову, одним из двух игроков Фуэнлабрады, который не забил пенальти, стал Кристобаль Маркес – бывший легионер львовских Карпат.

Севилья тоже изрядно помучилась с Леганесом. Лишь гол Окампоса в начале экстра-тайма подарил команде Лопетеги путевку в 1/8 финала.

Напомним, на этой стадии борьбу за Кубок Испании начнут Реал и Барселона. "Сине-гранатовые" сыграют против Корнельи, а мадридцы будут противостоять Алькояно. Ожидается, что в этом матче за Реал дебютирует Андрей Лунин, который еще не провел ни одного официального поединка в футболке "сливочных".

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