Кубок Испании, 2-й раунд

Герника – Сельта 0:3

Голы: Перес, 31, Айду, 55, де ла Торре, 68

Касереньо – Жирона 2:1

Голы: Гранде, 17, Фернандес, 61 – Кастелланос, 30

Таррагона – Малага 2:1

Голы: Доминго, 13, Фернандес, 81 – Н'Диай, 32

Овьедо – Гранада 1:0

Гол: Луэнго, 8

Арентейро – Атлетико 1:3

Голы: Маркитос, 42 – Карраско, 45+1 (с пенальти), 90+1, Барриос, 76

Нереализованный пенальти: Мората, 59

Диего Симеоне выпустил в стартовом составе клубного воспитанника Пабло Барриоса, который до этого дня сыграл за первую команду только 19 минут в чемпионате. И 19-летний полузащитник избавил Атлетико от дополнительного времени. Барриос забил на 76-й минуте при ничейном результате, когда, казалось, в основное время встречи будет зафиксирована ничья. Особенно после того, как Альваро Мората не сумел реализовать пенальти.

Но есть одно "но". Пенальти, который Янник Карраско реализовал в самом конце первого тайма при счете 0:1, оказался очень спорным. По крайней мере об этом говорится в отчёте Marca. VAR на этом матче отсутствовал, поэтому арбитр Гонсалес Фуэртес судил "по старинке".

Второй пенальти в пользу Атлетико сомнений не вызывал, но Альваро Мората не сумел его реализовать. В конце концов Карраско оформил дубль, забив свой второй мяч в этой встрече тоже в компенсированное время, на этот раз – с игры.

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