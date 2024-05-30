Українець у сезоні 2023/24 став найкращим бомбардиром в Ла Лазі. Звісно, що здобутки Артема Довбика в Іспанії привернули до нього увагу топ-клубів. Атлетіко зробив вже пропозицію Жироні щодо нападника, але у мадридців є серйозний конкурент.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Наполі складе конкуренцію "матрацникам" у боротьбі за Довбика. Італійський клуб розраховує на те, що отримає від ПСЖ близько 130 мільйонів євро за Віктора Осімхена, який замінить Кіліана Мбаппе у французькій команді.

Неаполітанці зможуть запропонувати Жироні 40 мільйонів євро за Артема, що задовольнить "червоно-білих". Варто зауважити, що Атлетіко зробив пропозицію у розмірі 25 млн євро, але каталонці її відхилили.

Нагадаємо, що Артем Довбик у своєму контракті має клаусулу у розмірі 50 млн. Чинна угода українця з Жироною діє до 2028 року.

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