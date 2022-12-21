Іспанський півзахисник Іско знову залишився без клубу. Його пригода у Севільї тривали лише кілька місяців.

Атакувальний півзахисник Севільї Іско знову став вільним агентом. Контракт, який був чинним до літа 2024 року, розірвали за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, що 30-річний іспанець приєднався до андалузців лише у серпні. Відтоді встиг зіграти 19 матчів (1 гол і 3 асисти). За інформацією ЗМІ, Іско довелося покинути Севілью через конфлікт зі спортивним директором Рамоном Мончі.

Відтак, колишній півзахисник Реала знову може безперешкодно шукати собі нове місце роботи. За повідомленнями іспанської преси, Іско може перебратися в АПЛ та об'єднатися з Хуленом Лопетегі, разом із яким раніше працював у Мадриді, Севільї та збірній Іспанії.

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