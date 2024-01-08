Полуфинальные матчи Кубка английской лиги будут сыграны без системы видеоповторов из-за отсутствия такой технологии на домашнем стадионе одного из участников турнира.

Английская футбольная лига отказалась от использования технологии VAR на стадии 1/2 финала Кубка лиги. Как информирует Goal, в этом "виноват" Мидлсбро – на домашнем стадионе команды отсутствует система видеоповторов.

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Вместо использования VAR в трех из четырех полуфинальных матчах FA решила, что честнее вообще отказаться от использования этой технологии. Таким образом, все четыре матча (Мидлсбро – Челси и Ливерпуль – Фулхэм) будут сыграны без видеоповторов.

Первые полуфиналы будут сыграны 9 и 10 января.

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