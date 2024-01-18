Кубок Англії, 3-й раунд (перегравання)

Блекпул – Ноттінгем Форест – 2:3 (у дод. час)

Голи: Морган, 61, Джозеф, 78 – Омобаміделе, 16, Даніло, 46, Вуд, 110

Кілька днів тому FA висунула "лісникам" звинувачення в порушенні фінансових правил. Клубу загрожує штраф і відрахування очок, і це явно не те, на що розраховував новий наставник команди Нуну Ешпіріту Санту, коли підписував із Ноттінгемом контракт. Але він не став скаржитися. Навпаки, у своїх промовах він дав зрозуміти, що його підопічним слід якомога менше читати новини і якомога більше думати про майбутні матчі.

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Форест серйозно поставився до Кубка Англії, незважаючи на щільний календар – уже за три дні на команду чекає важкий виїзд до Брентфорда. У переграванні третього раунду турніру "лісники" виграли у Блекпула перший тайм, а на першій хвилині другого тайму збільшили перевагу до двох м'ячів. Проте якщо в першому матчі десятиденної давності Форест відігрався з 0:2, то на Блумфілді сталася зворотна ситуація – у середині другого тайму господарі зрівняли рахунок. Перший м'яч забив Морган, який відзначався і на Сіті Граунд.

У текстовому онлайні для ВВС легенда Блекпула Чарлі Адам зазначав, що господарі, будучи командою третього дивізіону, мають більше радіти додатковому часу, ніж представник АПЛ. Але якщо вже команда Санту довела справу до додаткових 30 хвилин гри, їй потрібно було ними скористатися, щоб уникнути серії пенальті. І Форест впорався з цим завданням – на 110-й хвилині Кріс Вуд забив переможний м'яч.