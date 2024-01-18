Кубок Англии, 3-й раунд (переигровка)

Блэкпул – Ноттингем Форест – 2:3 (в доп. время)

Голы: Морган, 61, Джозеф, 78 – Омобамиделе, 16, Данило, 46, Вуд, 110

Несколько дней назад FA выдвинула "лесникам" обвинения в нарушении финансовых правил. Клубу грозит штраф и вычет очков, и это явно не то, на что рассчитывал новый наставник команды Нуну Эшпириту Санту, когда подписывал с Ноттингемом контракт. Но он не стал жаловаться. Напротив, в своих речах он дал понять, что его подопечным следует как можно меньше читать новости и как можно больше думать о предстоящих матчах.

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Форест серьёзно отнёсся к Кубку Англии, несмотря на плотный календарь – уже через три для команде предстоит тяжелый выезд к Брентфорду. В переигровке третьего раунда турнира "лесники" выиграли у Блэкпула первый тайм, а на первой минуте второго тайма увеличили преимущество до двух мячей. Но если в первом матче десятидневной давности Форест отыгрался с 0:2, то на Блумфилде произошла обратная ситуация – в середине второго тайма хозяева сравняли счёт. Первый мяч забил Морган, который отличался и на Сити Граунд.

В текстовом онлайне для ВВС легенда Блэкпула Чарли Адам отмечал, что хозяева, будучи командой третьего дивизиона, должны больше радоваться дополнительному времени, чем представитель АПЛ. Но раз уж команда Санту довела дело до дополнительных 30 минут игры, ей нужно было им воспользоваться, чтобы избежать серии пенальти. И Форест справился с этим заданием – на 110-й минуте Крис Вуд забил победный мяч.