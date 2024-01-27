Програма 1/16 Кубка Англії у суботу, 27 січня, була дуже насиченою. Звіт про 4 матчі читайте на Футбол 24.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Лестер – Бірмінгем – 3:0

Голи: Варді, 47, Акгюн, 72, Прат, 88

Лідс – Плімут – 1:1

Голи: Ентоні, 31 – Ренделл, 73

Шеффілд Юнайтед – Брайтон – 2:5

Голи: Хамер, 44, Осула, 45+8 – Буонанотте, 14, Педро, 29 (пен.), 52 (пен.), 67, Велбек, 90+7

Фулхем – Ньюкасл – 0:2

Голи: Лонгстафф, 39, Бьорн, 61

Лестер мчить до повернення в АПЛ, але не проти затриматися і в Кубку. "Лисам" вистачило одного тайму, щоб розгромити Бірмінгем. Фанати Лестера на мить повернулись в "золотий" 2016-й. 34-річний Олбрайтон ідеально подав на 37-річного Варді, і любитель енергетиків головою вколотив м'яч в сітку.

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Лідс також претендує на камбек в АПЛ і ускладнив собі календар. "Павичі" після нічиєї з Плімутом змушені готуватися до перегравання.

Брайтон у фірмовому шаленому стилі пройшов Шеффілд. Вигравати 2:0, дозволити супернику зрівняти, відвантажити ще 3 голи – це норма для підопічних Де Дзербі. Головним героєм перестрілки став Жоау Педро, в активі якого хет-трик.

Найбільш статусною виглядала вивіска Фулхем – Ньюкасл, але інтриги тут не вийшло. "Сороки" забивали в кожному з таймів і впевнено пройшли далі.

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