Кубок Англії, 1/16 фіналу

Іспсвіч – Мейдстоун – 1:2

Голи: Сарм'єнто, 56 – Рейнолдс, 43, Корн, 66

Іпсвіч наразі посідає друге місце в Чемпіоншипі, претендуючи на пряму путівку в АПЛ. Мейдстоун представляє шостий за рангом дивізіон, який має статус напівпрофесіонального. Андердог сенсаційно переміг і став першою з 1978 року командою такого рівня, яка вийшла в 1/8 фіналу Кубка Англії.

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Цікаво, що це не той випадок, коли фаворит провалився. Просто сьогодні проти Іпсвіча були усі можливі боги, які існують і ні. Насправді господарі повинні було не просто перемагати, а громити суперника. У них понад 5xG, 78% володіння м'ячем, 38 ударів (з них 13 – у площину), влучання у каркас. Однак Мейдстоун зламав будь-яку логіку. Гості лише двічі пробили по чужих воротах, обидві спроби були в площину й обидві завершилися голами. Більше моментів у них і не було. Словом, чергова казка про "футбольну попелюшку".