Программа 1/16 Кубка Англии в субботу, 27 января, была очень насыщенной. Отчет о 4 матчах читайте на Футбол 24.

Кубок Англии, 1/16 финала

Лестер – Бирмингем – 3:0

Голы: Варди, 47, Акгюн, 72, Прат, 88

Лидс – Плимут – 1:1

Голы: Энтони, 31 – Ренделл, 73

Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 2:5

Голы: Хамер, 44, Осула, 45+8 – Буонанотте, 14, Педро, 29 (пен.), 52 (пен.), 67, Уэлбек, 90+7

Фулхэм – Ньюкасл – 0:2

Голы: Лонгстафф, 39, Берн, 61

Лестер несется к возвращению в АПЛ, но не прочь задержаться и в Кубке. "Лисам" хватило одного тайма, чтобы разгромить Бирмингем. Фанаты Лестера на мгновение вернулись в "золотой" 2016-й. 34-летний Олбрайтон идеально подал на 37-летнего Варди, и любитель энергетиков головой вколотил мяч в сетку.

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Лидс также претендует на камбек в АПЛ и усложнил себе календарь. "Павлины" после ничьей с Плимутом вынуждены готовиться к переигровке.

Брайтон в фирменном безумном стиле прошел Шеффилд. Выигрывать 2:0, позволить сопернику сравнять, отгрузить еще 3 гола – это норма для подопечных Де Дзерби. Главным героем перестрелки стал Жоау Педро, в активе которого хет-трик.

Наиболее статусной выглядела вывеска Фулхэм – Ньюкасл, но интриги здесь не получилось. "Сороки" забивали в каждом из таймов и уверенно прошли дальше.

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