Агент Рамі Аббас Ісса заявив, що його клієнт Мохамед Салах пропустить приблизно місяць. Відповідно, шансів на його участь у матчах Кубка Африки близькі до нуля.

"Травма Мохамеда серйозніша, ніж вважалося раніше. Він буде відсутній 21-28 днів, а не дві гри. Його найкращий шанс узяти участь у Кубку Африки – це пройти інтенсивну реабілітацію у Великій Британії та повернутися в команду, щойно він буде у формі", – цитує агента Салаха інсайдер Фабріціо Романо.

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Нагадаємо, що форвард Ліверпуля травмувався під час матчу Кубка Африки між Єгиптом і Ганою. Після цієї гри Салах повернувся до розташування Ліверпуля, де й відновлюватиметься.

Салах – найкращий бомбардир "червоних" в АПЛ цього сезону й один із двох найкращих голеадорів усього чемпіонату (Мохамед ділить 1 і 2 місце з Ерлінгом Холандом із Манчестер Сіті; в обох – по 14 м'ячів).

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