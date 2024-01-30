Кубок Африки, 1/8 фіналу

Кабо-Верде – Мавританія – 1:0

Гол: Мендес, 88 (з пенальті)

Сенегал – Кот-д'Івуар – 1:1 (4:5 – по пенальті)

Голи: Діалло, 4 – Кессьє, 86 (з пенальті)

Збірна Кабо-Верде в нудному матчі дотиснула Маританію завдяки пенальті на останніх хвилинах – і тим самим позбавила глядачів на стадіоні й біля екранів додаткового часу. На 88-й хвилині зустрічі воротар збірної Мавританії Бабакар Ньяссе збив Жілсона Тавареса у своєму штрафному майданчику, і капітан Раян Мендес реалізував пенальті. У чвертьфіналі Кабо-Верде зустрінеться з переможцем пари Марокко – ПАР.

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В іншому нудному матчі між Сенегалом та івуарійцями арбітр теж призначив пенальті наприкінці зустрічі, але за рахунку 1:0 на користь чинних чемпіонів. На самому початку зустрічі ексфорвард Майнца і Страсбура Хабіб Діалло замкнув подачу Садіо Мане – здавалося, що цей гол залишиться єдиним у матчі. Але на 83-й хвилині Едуар Менді збив Ніколя Пепе у своєму штрафному – Кессьє переграв воротаря з 11-метрової позначки.

Саме в післяматчевій серії пенальті і було визначено переможця цієї пари. І знову вирішального удару завдав Кессьє – Кот-д'Івуар виграв із рахунком 5:4.

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