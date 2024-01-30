Кубок Африки, 1/8 финала

Кабо-Верде – Мавритания – 1:0

Гол: Мендес, 88 (с пенальти)

Сенегал – Кот-д'Ивуар – 1:1 (4:5 – по пенальти)

Голы: Диалло, 4 – Кессье, 86 (с пенальти)

Сборная Кабо-Верде в скучном матче дожала Маританию благодаря пенальти на последних минутах – и тем самым лишила зрителей на стадионе и у экранов дополнительного времени. На 88-й минуте встречи вратарь сборной Мавритании Бабакар Ньяссе сбил Жилсона Тавареса в своей штрафной, и капитан Райан Мендес реализовал пенальти. В четвертьфинале Кабо-Верде встретится с победителем пары Марокко – ЮАР.

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В другом скучном матче между Сенегалом и ивуарийцами арбитр тоже назначил пенальти в конце встречи, но при счете 1:0 в пользу действующих чемпионов. В самом начале встречи эксфорвард Майнца и Страсбура Хабиб Диалло запер подачу Садио Мане – казалось, что этот гол останется единственным в матче. Но на 83-й минуте Эдуар Менди сбил Николя Пепе в своей штрафной – Кессье обыграл вратаря с 11-метровой отметки.

Именно в послематчевой серии пенальти и был определен победитель этой пары. И снова решающий удар нанес Кессье – Кот-д'Ивуар выиграл со счетом 5:4.

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