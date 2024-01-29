Екс-тренера Реала кличуть в африканську збірну, яка ганебно вилетіла з КАН
Збірна Алжиру може отримати в наставники іменитого фахівця.
"Зелені" провалилися на Кубку африканських націй, не зумівши подолати груповий раунд, за підсумками якого набрали лише два бали. Ганьба на турнірі призвела до звільнення Джамеля Бельмаді.
Зідана запросили очолити збірну Алжиру – легендарний француз дав чітку відповідь
Згідно з інформацією RMC Sport, після того, як Зінедін Зідан остаточно відмовився очолювати збірну Алжиру, федерація звернула свою увагу на Хулена Лопетегі. Іспанець у серпні покинув посаду тренера Вулверхемптона й досі перебуває у відпустці.
Нагадаємо, що Лопетегі у 2018 році працював у мадридському Реалі, утім, фахівець протримався лише кілька місяців, оскільки команда провалила старт кампанії 2018/19.
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