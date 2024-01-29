"Зелені" провалилися на Кубку африканських націй, не зумівши подолати груповий раунд, за підсумками якого набрали лише два бали. Ганьба на турнірі призвела до звільнення Джамеля Бельмаді.

Зідана запросили очолити збірну Алжиру – легендарний француз дав чітку відповідь

Згідно з інформацією RMC Sport, після того, як Зінедін Зідан остаточно відмовився очолювати збірну Алжиру, федерація звернула свою увагу на Хулена Лопетегі. Іспанець у серпні покинув посаду тренера Вулверхемптона й досі перебуває у відпустці.

Нагадаємо, що Лопетегі у 2018 році працював у мадридському Реалі, утім, фахівець протримався лише кілька місяців, оскільки команда провалила старт кампанії 2018/19.

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