Кубок африканських націй-2023, 2-й тур

Група F

Марокко – ДР Конго – 1:1

Голи: Хакімі, 6 – Сілас, 76

Нереалізований пенальті: Бакамбу, 41 (ДР Конго)

Марокканці досить швидко повели в рахунку – Зієш навісив з кутового, а Хакімі ударом з лету відкрив рахунок у зустрічі. Півфіналіст ЧС-2022 був більш точним в атаці – збірна ДР Конго у першому таймі так і не влучила у площину воріт.

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І це при тому, що наприкінці першої половини у ворота Буну призначили пенальті, але Бакамбу влучив у стійку. У другому таймі наставник збірної ДР Конго зняв з гри Бонгонда та Бакамбу. Вирішальним же став вихід Сіласа – саме він на 76 хвилині врятував для ДР Конго нічию, точно пробивши з центру штрафного після пасу Мешака.

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