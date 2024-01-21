КАН-2023: Марокко не зуміло втримати перемогу над ДР Конго – екс-зірка Ла Ліги не реалізував пенальті
Марокко не змогло перемогти ДР Конго у матчі 2-го туру групового етапу Кубка африканських націй-2023. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Кубок африканських націй-2023, 2-й тур
Група F
Марокко – ДР Конго – 1:1
Голи: Хакімі, 6 – Сілас, 76
Нереалізований пенальті: Бакамбу, 41 (ДР Конго)
Марокканці досить швидко повели в рахунку – Зієш навісив з кутового, а Хакімі ударом з лету відкрив рахунок у зустрічі. Півфіналіст ЧС-2022 був більш точним в атаці – збірна ДР Конго у першому таймі так і не влучила у площину воріт.
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І це при тому, що наприкінці першої половини у ворота Буну призначили пенальті, але Бакамбу влучив у стійку. У другому таймі наставник збірної ДР Конго зняв з гри Бонгонда та Бакамбу. Вирішальним же став вихід Сіласа – саме він на 76 хвилині врятував для ДР Конго нічию, точно пробивши з центру штрафного після пасу Мешака.
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