Черговий курйоз з Кубка африканських націй – журналісти ледь не побились через питання про гравця
Кубок африканських націй-2023 продовжує дивувати часом сюрреалістичними випадками.
Прес-конференція перед матчем між Гвінеєю та Сенегалом несподівано ледь не завершилась масовою бійкою журналістів.
Матч Кубка Африки завершився масовою бійкою – зіркового форварда стримали від нападу в підтрибунному приміщенні
Причина конфлікту досить курйозна. Гравець збірної Гвінеї Агібу Камара, який відзначився переможним голом у поєдинку проти Гамбії, різко розкритикував суперника. "Команда Гамбії – нісенітниця, вони лише захищалися всі 90 хвилин. Їхній тренер тримає язик за зубами і дає уроки своїм гравцям".
Хавбек пізніше перепросив за різкі слова, проте перед грою із Сенегалом один із журналістів вирішив запитати щодо цього інциденту. Колеги з Гвінеї відповіли, що питання не варто було ставити, через що і спалахнув конфлікт.
КАН-2023: Марокко не зуміло втримати перемогу над ДР Конго – екс-зірка Ла Ліги не реалізував пенальті