Прес-конференція перед матчем між Гвінеєю та Сенегалом несподівано ледь не завершилась масовою бійкою журналістів.

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Причина конфлікту досить курйозна. Гравець збірної Гвінеї Агібу Камара, який відзначився переможним голом у поєдинку проти Гамбії, різко розкритикував суперника. "Команда Гамбії – нісенітниця, вони лише захищалися всі 90 хвилин. Їхній тренер тримає язик за зубами і дає уроки своїм гравцям".

Хавбек пізніше перепросив за різкі слова, проте перед грою із Сенегалом один із журналістів вирішив запитати щодо цього інциденту. Колеги з Гвінеї відповіли, що питання не варто було ставити, через що і спалахнув конфлікт.

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Aguibou Camara (MOTM hier) : « L’équipe gambienne est nulle, ils ont fait que de défendre pendant 90 minutes. Leur entraîneur qu’il ferme sa bouche et qu’il donne des leçons à ses joueurs. » https://t.co/0PsGZXogFq — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 20, 2024

Fin de conférence de presse: ça chauffe entre journalistes guineens et sénégalais ! INCROYABLE pic.twitter.com/hshr0lktgz — 13football_com (@13footballC) January 22, 2024