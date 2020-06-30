Кубок африканських націй-2021 офіційно перенесли

Ще один континентальний міжнародний турнір зазнав змін через пандемію.

Африканська конфедерація футболу (CAF) на останньому засіданні прийняла рішення перенести КАН-2021 на 2022 рік, повідомляє офіційний сайт організації.

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Причина цьому залишається незмінною – поширення пандемії у світі. За новою інформацією, турнір відбудеться у січні 2022 року у Камеруні. Нагадаємо, чинним тріумфотором змагань є збірна Алжиру.

У CAF не виключають перенесення розіграшу КАН-2023, який планують провести у Кот-д'Івуарі.

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