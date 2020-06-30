Кубок африканських націй-2021 офіційно перенесли

Іспанія — 20:00 1068
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Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх
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Карпати не поїдуть на другий матч з Маріуполем і будуть виключені з УПЛ, – журналістУкраїна — 18:18 3007
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