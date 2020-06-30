Кубок африканских наций-2021 официально перенесли

Еще один континентальный международный турнир претерпел изменений из-за пандемии.

Африканская конфедерация футбола (CAF) на последнем заседании приняла решение перенести КАН-2021 на 2022 год, сообщает официальный сайт организации.

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Причина этому остается неизменной – распространение пандемии в мире. По новой информации, турнир состоится в январе 2022 года во Камеруне. Напомним, действующим триумфотором соревнований является сборная Алжира.

В CAF не исключают переноса розыгрыша КАН-2023, который планируется провести в Кот-д'Ивуаре.

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