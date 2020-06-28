Легендарний футболіст помер від коронавірусу – він виграв "срібло" чемпіонату Європи

Колишній головний тренер збірної Сербії і Чорногорії Ілія Петковіч помер на 75-му році життя.

Петковіч був госпіталізований 22 червня через виразку в кишечнику. Потім він здав тест на коронавірус, результат якого виявився позитивним, після чого у нього почалися серйозні проблеми з серцем і легенями. 27 червня колишній футболіст помер, повідомляє AS.

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Протягом кар'єри гравця Петковіч виступав за белградський ОФК і французький Труа. У складі збірної Югославії він провів 43 матчі і забив шість м'ячів, ставши срібним призером чемпіонату Європи 1968 року.

З 2000 по 2001 рік Петковіч був головним тренером збірної Югославії, з 2003 по 2006 рік очолював збірну Сербії і Чорногорії. Він виграв чемпіонат Швейцарії з Серветтом в 1994 році. Також він працював головним тренером у ОФК, грецькому Арісі, катарському Аль-Ахлі, китайському Шанхай Шеньхуа та інших клубах.

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