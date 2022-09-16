Кройф після кількох років тренерства повернувся минулого літа у Барселону, де обійняв посаду директора з міжнародного напрямку. Сьогодні ж каталонці оголосили про його підвищення.

Баварія – Барселона: чому поплив Лєвандовскі, ексклюзив із рефері ФІФА, сенсаційне парі

Хорді офіційно став спортивним директором "блаугранас". Окремо пресслужба каталонського клубу наголошує, що 48-річний нідерландець брав активну участь у двох останніх трансферних ринках у статусі члена спортивної комісії.

Нагадаємо, Кройф є вихованцем Барселони, але за першу команду провів близько 50 поєдинків. Залишив свій слід син легендарного Йохана і в українському футболі – протягом 2006-2008 років виступав за донецький Металург.

Кройф став мільйонером завдяки тестю: перший топ-агент в історії футболу шантажував Аякс і послав Реал під три чорти