Каталонцям не вдалося взяти у Баварії реванш за історичне приниження 2:8 дворічної давнини. Ба більше, "блаугранас" знову програли, хоча й зі скромнішим рахунком. Окрема сюжетна лінія – повернення Роберта Лєвандовскі на Альянц-Арену. Були у цьому матчі і суперечливі моменти, які ексклюзивно для нас розібрав рефері ФІФА, іспанець Хесус Лобато.