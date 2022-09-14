Баварія – Барселона: чому поплив Лєвандовскі, ексклюзив із рефері ФІФА, сенсаційне парі
21:10 - Читать на русском
Баварія обіграла Барселону в 2-му турі ЛЧ. Аналіз матчу від Юрія Гаврищака та Володимира Леська, заступника головного редактора Футбол 24 та Спорт 24.
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Каталонцям не вдалося взяти у Баварії реванш за історичне приниження 2:8 дворічної давнини. Ба більше, "блаугранас" знову програли, хоча й зі скромнішим рахунком. Окрема сюжетна лінія – повернення Роберта Лєвандовскі на Альянц-Арену. Були у цьому матчі і суперечливі моменти, які ексклюзивно для нас розібрав рефері ФІФА, іспанець Хесус Лобато.
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