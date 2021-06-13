Тринадцятого червня 1967-го, рівно за 54 роки до матчу між Нідерландами та Україною на чемпіонаті Європи, в Амстердамі також було гамірно. Усі обговорювали весілля буйночубого форварда Аякса та національної збірної Піта Кейзера. На урочистий бенкет запрошено і Йохана Кройфа, звісно ж. Там він побачив Її.

Струнка, довгонога блондинка Данні була пташкою високого польоту. Донька суворого амстердамського ювеліра Корнеліуса Йоханнеса Костера виявилася представницею "золотої молоді", знала собі ціну і того ж року здобула титул "Міс Нідерланди". За нею упадали численні мажорчики, але вони її не цікавили. А ось Кройф, цей худорлявий і нахабний парубок, зачепив у серці Данні правильну струну.

Дізнавшись про роман доньки із "якимось футболістом", Корнеліус не тямився від гніву. Коли емоції дещо вщухли, виявилося, що а) Данні ще більш уперта, ніж її батько, і від свого вибору вона не має наміру відмовлятись; б) Кройф – не "якийсь там футболіст", а справжня висхідна зірка Аякса, чемпіон країни, гравець національної збірної і номінант на "Золотий м’яч". Непогано!

Проте Костер не був би настільки успішним ювеліром, якщо б не залишав останнє слово за собою. "Скільки ти заробляєш, синку?" – поцікавився у потенційного зятя. Отримавши відповідь, скептично присвиснув: "Малувато. Вочевидь, клуб обдирає тебе, як липку". І висунув ультиматум: "Я дам добро на цей шлюб лише за умови, що ти доручиш мені вести свої фінансові справи".

Другого грудня 1968 року Йохан і Данні пішли під вінець. Згодом вони вдихнули життя у двох донечок і сина Хорді – того самого, який у "нульових" приїде виступати за донецький Металург. Тим часом ювелір Корнеліус отримав доступ до всіх юридичних і фінансових моментів свого зятя. Фактично, він став першим топовим агентом в історії футболу. Вже незабаром менеджмент Аякса відчує на собі його сталеву хватку.

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Дебютний вихід агента Костера із затінку відбувся у червні 1969-го. Аякс придбав у Твенте форварда Діка ван Дейка, поклавши йому жирніший контракт, ніж той, яким міг похвалитися Кройф. Наступного дня у двері клубного офісу рішуче постукали. Поріг переступив Корнеліус. Він паленів від гніву: "Ви знущаєтеся?!"

Поскандаливши, мовляв, головну зірку команди обділяють повагою і грошима, Костер таки добився бажаного. Налякані боси Аякса поспіхом перепідписали із Йоханом угоду – на помітно покращених умовах.

"Мій контракт спричинив прецедент, – пригадував Кройф. – Йдеться не про суму, а про ряд пунктів, які захищали гравця при травмі, гарантували бонуси, убезпечували від свавілля клубного керівництва. Згодом такий формат контрактів став типовим. Тож за зміцнення своїх позицій професіональні футболісти повинні подякувати нам із Костером".

Перший успіх надихнув агента-ювеліра. Він поклявся, що зробить зятя мільйонером.

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Молоде подружжя швидко стало найобговорюванішою парочкою Нідерландів. Папараці ходили за ними крок у крок і маскувалися буквально під кожним кущем, полюючи за резонансними фото, намагаючись рознюхати якусь сенсацію. Нетерплячий Кройф зненавидів надокучливих мух у людській подобі.

Стосунки із пресою також зіпсувалися. Щоб зменшити до мінімуму спілкування із журналістами, Йохан почав вимагати від ЗМІ гроші за наданий ексклюзив. Кажуть, таку пораду дав йому тесть. Щоправда, він збивав копійчину лише із телеканалів та "жовтих" видань – їх зневажав найбільше. Зі спортивними репортерами діалоги відбувалися все ж безплатно.

Перед поїздкою збірної Нідерландів на ЧС-1974 писаки таки дочекалися омріяного скандалу. Справа в тому, що Кройф, як найбільш "прокачаний" у боротьбі за права професіональних футболістів, очолив бунт на кораблі. Разом із збірниками з Аякса, Фейєнорда і ПСВ він висунув федерації ультиматум: або ви підіймаєте нам преміальні, або ми не їдемо на Мундіаль. Підняли, а "помаранчеві" вперше в історії дійшли до фіналу – беззаперечний успіх. Щоправда, журналісти потім ще довго шипіли їм у спину: "Шантажисти! Здирники!"

Йохану було абсолютно начхати на таку критику. Але на Кубку світу трапився інший епізод, який зачепив суперзірку буквально за живе. У книзі Бориса Таліновського і Артема Франкова "Футбол по центру" автори цитують спогади Гвідо Фріка, тодішнього журналіста видання Stuttgarter Nachrichten.

"Годині о другій ночі я прокинувся від звуків музики, які долинали з готельного бару через відчинені вікна, – пригадує Фрік. – Син власника готелю був моїм товаришем, і я спустився донизу, щоб випити з ним по стаканчику. У переповненому барі я з подивом побачив Кройфа, який танцював із якоюсь рудою кралею під музику Bee Gees".

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Гвідо приєднався до веселої компанії (окрім Йохана із дівчатами "запалювали" Ренсенбрінк і ще кілька нідерландських футболістів). Вони тусили до сьомої ранку – алкоголь, цигарки і далі за списком. А напередодні вирішального матчу за путівку у фінал проти Бразилії ця історія у найдрібніших деталях просочилася на шпальту газети Bild. Грубе порушення режиму, пиятика, обійми із незрозумілими фрау. Що тут почалося! Кройф відшукав горе-папараці і поривався натовкти йому пику. Від Фріка "Летючого голландця" відтягували втрьох.

"Йохан сприйняв цю історію надто близько до серця, – зізнався його партнер Йохан Неескенс. – Ми жили з ним в одному номері і наступної ночі я прокинувся від цигаркового диму. Йохан не спав – стояв біля вікна і курив. Можливо, думав над тим, як усе це пояснити Данні".

І її впливовому батечку, додам від себе.

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За рік до цих подій Кройф став гравцем каталонської Барселони, яка "вела" його з 1970-го. Хоча історія могла піти й іншим маршрутом – на голландця претендував Реал. Весною 1973-го, коли Королівський клуб перетнувся із Аяксом у півфіналі Кубка чемпіонів, президент "вершкових" Сантьяго Бернабеу випадково зустрів Кройфа та його тестя у ліфті готелю.

"Мені б дуже хотілося підписати вашого зятя", – не розгубився мадридський бос. Корнеліус Костер навіть оком не моргнув: "З усіма питаннями та пропозиціями звертайтеся в Аякс".

Вникнувши у нюанси, Бернабеу, зрештою, поскупився. "Може я і впоров дурницю, пошкодувавши 180 мільйонів песет, – роздумував дон Сантьяго згодом. – Але що б сказали мої партнери? Що я витрачаю гроші, яких у нас нема?"

Так чи інакше, Кройф усім серцем тяжів до Барси. У складі команди було менше зірок, а, отже, простіше себе проявити. Колектив тренував чудово знайомий співвітчизник Рінус Міхелс. Та й Данні з першого погляду закохалася у столицю Каталонії.

Сума угоди між Аяксом та Барселоною сягнула майже 2 мільйонів доларів – трансферний рекорд тих часів. Половина цих грошей пішла на рахунки амстердамського клубу, інша половина опинилася у кишені Йохана Кройфа. Корнеліус Костер сяяв від щастя: йому вдалося зробити свого зятя мільйонером.

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