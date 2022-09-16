Кройф после нескольких лет тренерства вернулся прошлым летом в Барселону, где занял должность директора по международному направлению. Сегодня же каталонцы объявили о его повышении.

Бавария – Барселона: почему поплыл Левандовски, эксклюзив с рефери ФИФА, сенсационное пари

Хорди официально стал спортивным директором "блаугранас". Отдельно пресс-служба каталонского клуба отмечает, что 48-летний нидерландец активно участвовал в двух последних трансферных рынках в статусе члена спортивной комиссии.

Напомним, Кройф является воспитанником Барселоны, но за первую команду провел около 50 поединков. Оставил свой след сын легендарного Йохана и в украинском футболе – в течение 2006-2008 годов выступал за донецкий Металлург.