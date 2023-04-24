Інтер Маямі не зміг перервати свою чорну смугу в матчі проти Динамо Х'юстон в рамках чемпіонату МЛС.

Східна конференція МЛС, 9 тур

Динамо Х'юстон – Інтер Маямі – 1:0

Гол: Стерес, 72

Команда Філа Невілла перебуває в жахливій формі. Інтер Маямі програє раз за разом. В цьому турі роль кривдника дісталась Динамо Х'юстон. "Чаплі" не дотерпіли 18 хвилин, щоб здобути нічию.

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Захисник Сергій Кривцов, як завжди, вийшов у стартовому складі. Він відіграв всі 90 хвилин. Саме від ноги українця м'яч залетів у сітку воріт, коли Стерес пробивав. Кривцова неправильно вибрав позицію й перекрив огляд воротареві, який не зміг у результаті побачити момент удару. Статистичний портал WhoScored оцінив гру Кривцова в 6,2 бала, що є найгіршою оцінкою на дві команди серед гравців стартового складу.

Поразка від Динамо Х'юстон стала шостою поспіль для Інтер Маямі. Після дев'яти турів команда Невілла посідає 14 сходинку, маючи у своєму активі шість балів. Нагадаємо, що у поточному сезоні Кривцов провів 8 поєдинків, у яких відзначився одним голом.

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