Манчестер Сіті розійшовся миром з Баварією та вийшов у півфінал – головним антигероєм став Дайот Упамекано. Зінченко заліковує травму, але це не завадило йому потрапити в один склад з Джоном Террі та іншими легендами АПЛ. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24.

Напередодні визначилися усі учасники півфіналів цьогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів, в результаті якого Хосеп Гвардіола встановив новий рекорд – вдесяте пробився із командою до півфіналу Ліги чемпіонів. Найближчий переслідувач – Карло Анчелотті, який може похизуватися 9-ма виходами у півфінали.

Олександр Зінченко опинився в одній з символічних збірних АПЛ усіх часів, а клуб Сергія Кривцова – Інтер Маямі – підготував красивий відеоролик на підтримку екології. "Футбол 24" зробив підбірку найцікавіших новин за останню добу.