Интер Майами не смог прервать свою черную полосу в матче против Динамо Хьюстон в рамках чемпионата МЛС.

Восточная конференция МЛС, 9 тур

Динамо Хьюстон – Интер Майами – 1:0

Гол: Стерес, 72

Команда Фила Невилла находится в ужасающей форме. Интер Майами проигрывает раз за разом. В этом туре роль обидчика досталась Динамо Хьюстон. "Цапли" не дотерпели 18 минут, чтобы добыть ничью.

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Защитник Сергей Кривцов, как обычно, вышел в стартовом составе. Он отыграл все 90 минут. Именно от ноги украинца мяч залетел в сетку ворот, когда Стерес пробивал. Кривцов неправильно выбрал позицию и перекрыл обзор вратарю, который не смог в результате увидеть момент удара. Статистический портал WhoScored оценил игру Кривцова в 6,2 балла, что является худшей оценкой на две команды среди игроков стартового состава.

Поражение от Динамо Хьюстон стало шестым подряд для Интер Майами. После девяти туров команда Невилла занимает 14 строчку, имея в своем активе шесть баллов. Напомним, что в текущем сезоне Кривцов провел 8 поединков, в которых забил одни гол.

Элегантным прикосновением обыграл двоих, идеально остановил Винни, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут.