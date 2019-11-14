Кривцов: Не обговорюємо з динамівцями подій у Класичному

Захисник збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов розповів про атмосферу у таборі збірної після скандального матчу між Шахтарем та Динамо.

"Ми вже встигли переключитися після насичених ігор у клубі на збірну і всіма думками в національній команді. Тим більше, що завжди, коли приїжджаємо до збірної, у нас гарний настрій. Для мене навіть товариська гра з Естонією теж буде особливою, тому що ми граємо в рідному для мене місті – Запоріжжі. Побачу рідних, близьких, на стадіон прийдуть друзі. Тому, думаю, порадуємо наших уболівальників.

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У грі проти Сербії потрібно налаштовуватися лише на переможний результат. Ми повинні підтвердити і довести, що не випадково зайняли перше місце в групі. Це наш престиж, не можна опускатися нижче свого рівня.

Чи обговорюємо з динамівцями те, що сталось на останньому класико? Ні! Вони не винні, що динамівські вболівальники вигукували расистські звуки. Це питання до менеджменту клубу і його роботи з уболівальниками.

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Мені байдуже проти якої збірної грати у фінальній частині на Євро. Кого жереб обере, з тим і будемо грати", – розповів Кривцов у коментарі виданню Sportarena.

Вже сьогодні, 14 листопада, національна збірна України у Запоріжжі прийматиме у товариському матчі Естонію, а за три дні, в завершальному матчі відбору Євро-2020 зустрінеться з командою Сербії.

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