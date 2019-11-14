Україна – Естонія: анонс товариського матчу

Україна приймає Естонію в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Анонс і прогноз на товариський матч презентує "Футбол 24".

Україна – Естонія

Четвер, 14 листопада, початок о 19:00. Запоріжжя, стадіон Славутич-Арена

Головний арбітр: Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія, 37 років)

Пряма відео трансляція на телеканалі "Футбол 1". Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Естонія на "Футбол 24", стартує о 19:00. Якщо команда Шевченка достроково виграла свою гру відбору, то прибалти взяли лише одне очко за 7 турів. Естонці, щоправда, не такі прості, як може здаватися. Виїзні перемоги над Фінляндією і Грецією, нічия з Угорщиною за останній рік. А чого вартий розгром Хорватії з Відою, Ковачічем, Перішічем та іншими зірками у 2017-му! Найбільшим успіхом "синіх футболок" залишається друге місце у групі відбору Євро-2012, що пройшло в Україні та Польщі. Утім, матчі плей-офф проти Ірландії провалили (0:4 та 1:1).

Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Снайпером цієї команди залишається 35-річний Костянтин Васильєв, який грав проти наших у двох попередніх товариських зустрічах. На рахунку форварда Флори, найкращі роки якого пройшли в Росії та Польщі, 117 матчів за національну команду, але це лише 7-е місце в історичній класифікації. Васильєв є третім найкращим бомбардиром збірної Естонії (25 голів). У топ-10 входить колишній нападник львівських Карпат Сергій Зеньов (13 забитих), який зараз виступає за казахський Шахтар. Утім, обоє не вийдуть сьогодні у старті.

Україна – Естонія: прогноз на товариський матч

Ну, і як не згадати капітана команди, який зараз виступає за сенсаційний Кальярі, що рветься в Лігу чемпіонів по головах італійських грандів. Рагнар Клаван провів 127 матчів за Естонію (4-й в історії), але проти українців не зіграє. Річ у тім, що колишній центрбек Ліверпуля переживає подвійний щасливий момент. З одного боку чергове поповнення в сім'ї, з іншого – 34-річний захисник відкрив у собі друге дихання і грає важливу роль у складі Кальярі.

Наставник збірної відверто зізнався, що уклав з ним уже не перший подібний компроміс, мовляв, заслуженому ветеранові треба зараз відпочити і зарядити батарейки в сімейному колі, а не грати в матчах без турнірної ваги. Цікаво, що головний тренер прибалтів Карел Волаїд уже назвав основу на бій проти України – деякі зіркові як для естонського футболу ветерани поступляться місцем в основі молоді, але про це нижче.

Статистика протистояння та цікаві факти

Естонія історично – один з найзручніших наших суперників. Усі 4 попередні матчі завершувалися перемогами "синьо-жовтих". Такий же провальний баланс проти наших мають також Казахстан, Андорра та... Сербія, з якою зіграємо в неділю в останньому матчі відбору Євро-2020.

Якщо Естонія програє і цей матч, повторить антирекорд, який належить Люксембургу (5 поразок за 5 матчів). Ба більше, Україна навіть не пропускала від естонців, як і від сербів (тут різниця по 0:10) та андорців (0:17).

Саме в матчі проти нинішнього суперника "синьо-жовті" 25 років тому здобули першу офіційну перемогу в історії незалежності.

Найкращими бомбардирами протистояння є Олег Гусєв та Тимерлан Гусейнов (по 2). Андрій Ярмоленко забив 1 м'яч і має непогані шанси вийти в лідери.

У рейтингу європейських збірних від ФІФА Естонія стоїть вище за такі збірні, як Фарери, Азербайджан, Косово, Казахстан, Литва, Андорра, Латвія, Молдова, Ліхтенштейн, Мальта, Гібралтар і Сан-Марино. Україна ж замикає топ-14 найкращих.

З того стартового складу, який грав проти Естонії 8 років тому, лише Алієв, Гусєв і Тимощук повісили бутси на цвях. Усіх впізнали на фото?

Іспанський суддя матчу лише цього року почав обслуговувати поєдинки національних збірних. Досі в активі Мартінеса Мунуери лише одна гра групового етапу Ліги Європи. Він судив матч Нідерланди U-19 – Україна U-19 у відборі Євро-2016, який наші програли 2:3.

Кадрова ситуація

Основні втрати у нашої збірної. Як зізнався наставник естонців, того ж Клавана є ким замінити – вибір захисників у суперника достатній. Загалом же їхній тренер випробує досить омолоджений склад. Волаїд анонсував, що в основі вийдуть відразу 5 гравців, яким від 20 до 23 років. У нас Степаненко заробив вилучення у матчі проти Португалії, тому на один лише товарняк його вирішили не смикати. Відсутність Тараса, радше за все, дасть змогу дебютувати опорнику, який на Славутич-Арені частий гість. Хавбек Зорі Іванісеня отримав перший виклик у головну команду країни.

Інші гравці Шахтаря не зіграють через травми. Марлос і Жуніор Мораєс взагалі відсутні на зборах, а Євгена Коноплянку чекають вже під Сербію. Крім цього, 2 зіркові вихованці донецького клубу, які виступають у топ-чемпіонатах пропускають матч. Руслан Маліновський не допоможе проти Естонії через народження дитини, а Олександр Зінченко відновлюється від травми. А ще з проблемами зіткнувся динамівець Віталій Миколенко. Отже, найближча товариська гра стане широким полем для кадрових експериментів.

Орієнтовні склади на матч Естонія – Україна

Україна: Лунін – Болбат, Пластун, Шабанов, Соболь – Сидорчук, Коваленко, Буяльський – Циганков, Ярмоленко, Яремчук

Естонія: Ігонен – Камс, Баранов, Кууск, Пікк – Кяйт – Лійвак, Айнсалу, Крейда, Пурі – Анієр

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Команда Шевченка навіть без більшої половини гравців основи зобов'язана давати результат. Блискуча нагода побачити, чого вартий резерв збірної України на фоні не найбільш вимогливого суперника. Той рідкісний останнім часом випадок, коли динамівців у стартовому складі має бути більше, ніж "гірників". Клас Циганкова і компанії повинен датися взнаки, хоча не виключено, що естонці протримаються досить довго і збережуть інтригу до другої половини.