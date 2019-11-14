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Пятов: Стиль Шевченка співставний з роботою Гвардіоли і Клоппа

10:14 281 Читать на русском
Пятов: Стиль Шевченка співставний з роботою Гвардіоли і Клоппа
Два Андрії – Шевченко і Пятов / УАФ

Капітан національної збірної України Андрій Пятов охарактеризував стиль роботи наставника команди Андрія Шевченка та порівняв його зі світовими топ-тренерами.

 

"Будь-який тренер, який приходить до команди, прагне запровадити свою тактику та, використавши своє бачення футболу, донести до гравців певні ідеї. Зробити це у збірній завжди складніше, ніж у клубі, де наставник має можливість працювати щодня, використовуючи для підготовки збори та контрольні ігри. Останніх у клубі можна провести ледь не з десяток, аби випробувати, чи працює обрана тактика. А у збірній часу обмаль.

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Нам подобалися запропоновані тренерами рішення, ми вірили в них і прагнули реалізувати все в матчах. Як наслідок, із часом усе це разом дало і результат, і якість гри. Якщо людям подобається, як ми граємо, а експерти кажуть, що зросла якість виконання, – це і є показником виконаної роботи. Особисто я з першого дня казав, що мені дуже імпонує стиль роботи нашого тренерського штабу.

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Стиль тренера Шевченка європейський, співставний із роботою топ-тренерів – Пепа Гвардіоли, Юргена Клоппа. Наскільки я знаю, він добре спілкується з Карло Анчелотті, а взагалі бере від кожного спеціаліста найкраще. Окрім того, його сила – у помічниках. Гадаю, і сам Андрій Миколайович розуміє, наскільки велику роботу виконують його асистенти, з якими він є одним гармонійним цілим. Він віддається роботі повністю: підказує, працює. А помічники аналізують дуже важливу інформацію й пропонують тренеру варіанти", – розповів Пятов в інтерв’ю офіційному сайту УАФ.

Вже сьогодні, 14 листопада, національна збірна України у Запоріжжі прийматиме у товариському матчу Естонію, а за три дні, в завершальному матчі відбору Євро-2020 зустрінеться з командою Сербії.

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