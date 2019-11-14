Кривцов: Не обсуждаем с динамовцами событий в Классическом

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал об атмосфере в лагере сборной после скандального матча между Шахтером и Динамо.

"Мы уже успели переключиться после насыщенных игр в клубе на сборную и всеми мыслями в национальной команде. Тем более, что всегда, когда приезжаем в сборную, у нас хорошее настроение. Для меня даже товарищеская игра с Эстонией тоже будет особенной, потому что мы играем в родном для меня городе – Запорожье. Увижу родных, близких, на стадион придут друзья. Поэтому, думаю, порадуем наших болельщиков.

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В игре против Сербии нужно настраиваться только на победный результат. Мы должны подтвердить и доказать, что не случайно заняли первое место в группе. Это наш престиж, нельзя опускаться ниже своего уровня.

Обсуждаем ли мы с динамовцами то, что произошло на последнем класико? Нет! Они не виноваты, что динамовские болельщики выкрикивали расистские звуки. Это вопрос к менеджменту клуба и его работе с болельщиками.

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Мне все равно против какой сборной играть в финальной части Евро. Кого жребий выберет, с тем и будем играть", – рассказал Кривцов в комментарии изданию Sportarena.

Уже сегодня, 14 ноября, национальная сборная Украины в Запорожье будет принимать в товарищеском матче Эстонию, а через три дня, в заключительном матче отбора Евро-2020 встретится с командой Сербии.

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