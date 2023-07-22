Аргентинський чемпіон світу втілив у життя мрію маленького українця.

Ліонель Мессі і Андрій Кривцов / Фото з соцмереж

Син захисника збірної України Сергія Кривцова напередодні відвідав тренування Інтер Маямі, де познайомився з легендами світового футболу – Ліонелем Мессі та Серхіо Бускетсом.

"Мессі з легендою": Кривцов особисто привітав Лео з гольовим дебютом за Інтер Маямі

Нащадок екс-оборонця Шахтаря зробив спільне фото з новими одноклубниками батька, а його мама – Юлія Кривцова – похизувалась ними у соцмережах.

Нагадаємо, сьогодні вночі обидві зірки дебютували за Інтер Маямі у Leagues Cup і допомогли команді здобути першу перемогу в останніх семи матчах. Героєм зустрічі став аргентинський форвард, який у доданий час філігранним ударом зі штрафного поцілив у ліву дев'ятку.

Мессі феєрично дебютував за Інтер Маямі – чемпіон світу диво-голом вирвав перемогу для Кривцова і Ко у доданий час