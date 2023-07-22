Захисник збірної України Сергій Кривцов звернувся до Ліонеля Мессі після першого забитого м'яча аргентинця у складі Інтер Маямі.

Ліонель Мессі розкішно дебютував за Інтер Маямі. Аргентинський форвард вийшов на заміну у другому таймі, а на 90+4 хвилині приніс перемогу своїй команді, забивши класним ударом зі штрафного.

Мессі феєрично дебютував за Інтер Маямі – чемпіон світу диво-голом вирвав перемогу для Кривцова і Ко у доданий час

Сергій Кривцов, який відіграв увесь поєдинок, привітав свого зіркового партнера. У центральному колі екс-захисник Шахтаря обійняв 36-річного Лео.

"Ласкаво просимо. Мессі з легендою", – написав Кривцов в Instagram, додавши кадри святкування з чемпіоном світу-2022.

Нагадаємо, у матчі проти Крус Асуль у складі Інтер Маямі дебютував і Серхіо Бускетс, який теж перебрався у клуб Девіда Бекхема на правах вільного агента.