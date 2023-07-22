Аргентинський форвард Ліонель Мессі відзначився голом у першому ж матчі за Інтер Маямі. Читайте звіт про поєдинок і дивіться відео на "Футбол 24".

Leagues Cup, 1-й тур

Інтер Маямі (США) – Крус Асуль (Мексика) – 2:1

Голи: Тейлор, 44, Мессі, 90+4 – Антуна, 65

Кривцов, Мессі та Бускетс отримали ще одного зіркового партнера

Цієї ночі у США відбулась грандіозна подія – за Інтер Маямі офіційно дебютував Ліонель Мессі. Аргентинець з'явився на полі на 54-й хвилині разом зі ще одним зірковим новачком – Серхіо Бускетсом. На той момент їхня команда вела у рахунку (за мить до перерви Тейлор отримав діагональну передачу на лівий фланг, змістився у штрафний майданчик, обігравши захисника, і закрутив у дальній кут. М'яч від стійки влетів у сітку).

В середині другого тайму мексиканці зрівняли: Антуна пробив з гострого кута, кіпер у падінні зачепив сферу, але перевів її під поперечину. Здавалось, матч завершиться бойовою нічиєю, аж поки на четвертій доданій хвилині господарі не здобули право на штрафний. Виконати стандарт викликався семиразовий володар "Золотого м'яча" – у своєму фірмовому стилі Ліонель чітко пробив у ліву дев'ятку, довівши до екстазу вболівальників і сімейство Бекхемів, яке спостерігало за феєрією з трибун. Про кращий дебют годі було й мріяти. Ця перемога перервала шестиматчеву безвиграшну серію Інтера і вивела їх на першу сходинку у своїй групі (де окрім вищезгаданих команд присутня також Атланта Юнайтед).

До слова, український захисник Сергій Кривцов вийшов у старті і провів на полі весь матч.

Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.