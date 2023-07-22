Аргентинский чемпион мира воплотил в жизнь мечту маленького украинца.

Лионель Месси и Андрей Кривцов / Фото из соцсетей

Сын защитника сборной Украины Сергея Кривцова накануне посетил тренировку Интер Майами, где познакомился с легендами мирового футбола – Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

"Месси с легендой": Кривцов лично поздравил Лео с голевым дебютом за Интер Майами

Потомок экс-защитника Шахтера сделал совместное фото с новыми одноклубниками отца, а его мама – Юлия Кривцова – похвасталась ими в соцсетях.

Напомним, сегодня ночью обе звезды дебютировали за Интер Майами в Leagues Cup и помогли команде одержать первую победу в последних семи матчах. Героем встречи стал аргентинский форвард, который в добавленное время филигранным ударом со штрафного попал в левую девятку.

Месси феерично дебютировал за Интер Майами – чемпион мира чудо-голом вырвал победу для Кривцова и Ко в добавленное время