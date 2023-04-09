МЛС, 7-й тур

Інтер Маямі – Даллас – 0:1

Гол: Феррейра, 27

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Інтер Маямі знову програв. Вже вп'яте поспіль. Цього разу кривдниками підопічних Філа Невілла став Даллас. Гостям вистачило єдиного гола, забитого в середині першого тайму, аби залишити господарів без очок.

Вже традиційно в основі Інтера вийшов український захисник Сергій Кривцов і, як у попередніх шести матчах, відіграв від дзвінка до дзвінка. Наш співвітчизник став одним з найкращих: статистичний портал SofaScore поставив йому 7,2 бала, що стало третьою оцінкою в команді (середня оцінка 6,83).

У доробку Кривцова 2 виноси, 1 заблокований удар, 2 перехоплення, 1 ключова передача, 1 відбір, 2 обіграші у дриблінгу, 9 втрат м'яча, 7 вдалих довгих передач (з одинадцяти), 1 виграна наземна дуель (з трьох), 2 виграні повітряні дуелі (з трьох) і точність передач – 90%.

Нагадаємо, Інтер Маямі після 7-ми турів йде у турнірній таблиці Східної конференції на дванадцятій сходинці, набравши 6 очок.

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