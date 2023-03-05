МЛС, 2-й тур

Інтер Маямі – Філадельфія Юніон – 2:0

Голи: Корентен, 32, Тейлор, 77

Український форвард дублем допоміг своїй команді розгромити суперника у європейському чемпіонаті – відео

Сергій Кривцов стабільно демонструє якість у новій команді. Український захисник зі старту вийшов у другому матчі поспіль і, провівши на полі всю гру, допоміг Інтеру здолати Філадельфію. Маямці забили по голу у кожному з таймів (обидва м'ячі було реалізовано з далекої відстані – перший з лінії воріт у дальній кут, а другий парашутом через голкіпера) і разом з Нью-Інгленд Революшн очолюють турнірну таблицю МЛС.

Кривцов у цьому поєдинку отримав четверту найкращу оцінку серед польових гравців. 31-річний оборонець зробив 8 виносів м'яча, здійснив 1 перехоплення, виграв одну з двох повітряних дуелей, одного разу сфолив, а точність його передач становила 83 відсотки (24 з 29-ти).

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