Лідер чемпіонату Нідерландів здобув чергову, хоч і непросту перемогу. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Нідерланди, Ередивізі, 24-й тур

Фейєнорд – Гронінген – 1:0

Гол: Ідріссі, 88

Вилучення: Маатта, 52 (Гронінген, друга жовта картка)

Суперник "гірників" в 1/8 фіналу Ліги Європи з величезними проблемами здолав одну з найгірших команд нідерландської першості. Попри значну територіальну та ігрову перевагу Фейєнорда суперник тримався. По перерві Гронінген зробив роттердамцям розкішний подарунок, залишившись у меншості – Ісак Маатта заробив другий гірчичник і покинув поле. Та навіть чисельна перевага не дозволяла пробити захист "біло-зеленої армії".

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Зрештою, наприкінці матчу фортуна усміхнулась господарям. Спочатку Бульяуде випробував на міцність поперечину після удару головою, а вже за мить Ідріссі забив диво-гол. Марокканський нападник змістився до кута штрафного і з флангу закрутив м'яч під дальню стійку. Голкіпер Гронінгена очікував, що хтось з гравців суперника буде замикати, але сфера оминула всіх і залетіла у дальній кут. Неймовірний удар! Вже у доданий час підопічні Арне Слота забили вдруге, але VAR сигналізував про офсайд.

Перемога принесла Фейєнорду 55 очок і закріпила на першій сходинці турнірної таблиці, Гронінген з 17-ма пунктами передостанній.

Нагадаємо, вже у найближчий четвер, 9 березня, роттердамці проведуть перший матч Ліги Європи за вихід у чвертьфінал з Шахтарем. Поєдинок відбудеться у Варшаві і стартує о 22:00.

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