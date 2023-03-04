Євген Сердюк забив вже шостий гол після переходу у ЦСКА 1948. Дивіться відео чергової феєрії на "Футбол 24".

Болгарія, Перша ліга, 22-й тур

Локомотив – ЦСКА 1948 – 0:6

Голи: Кірілов, 1, Умарбаєв, 42, Хелітон, 51, Сердюк, 72, 76, Чочев, 88 (п.)

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У софійському дербі ЦСКА 1948 каменя на камені не залишив від Локомотива. Гості забили супернику шість сухих голів, два з яких в активі українського нападника Євгена Сердюка.

Побиття почалось вже на першій хвилині, а під кінець тайму ЦСКА закріпив свою перевагу. Після відпочинку "армійці" забили втретє, а тоді слово взяв наш співвітчизник. Спочатку він вдало зіграв на добиванні, буквально запхавши сферу у сітку, а за чотири хвилини у падінні відгукнувся на простріл з правого флангу. Пенальті на останніх хвилинах завершив розгром суперника. До слова, українець провів на полі 78 хвилин і був замінений на Ангела Бастунова.

Перемога принесла ЦСКА 1948 третю сходинку і 45 очок, Локомотив з 28-ма пунктами – дев'ятий.

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