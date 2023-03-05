МЛС, 2-й тур

Интер Майами – Филадельфия Юнион – 2:0

Голы: Корентен, 32, Тейлор, 77

Украинский форвард дублем помог своей команде разгромить соперника в европейском чемпионате – видео

Сергей Кривцов стабильно демонстрирует качество в новой команде. Украинский защитник со старта вышел во втором матче подряд и, проведя на поле всю игру, помог Интеру одолеть Филадельфию. Маямцы забили по голу в каждом из таймов (оба мяча были реализованы с дальней дистанции – первый с линии ворот в дальний угол, а второй парашютом через голкипера) и вместе с Нью-Ингленд Революшн возглавляют турнирную таблицу МЛС.

Кривцов в этом поединке получил четвертую лучшую оценку среди полевых игроков. 31-летний защитник совершил 8 выносов мяча, 1 перехват, выиграл одну из двух воздушных дуэлей, один раз сфолил, а точность его передач составила 83 процента (24 из 29-ти).

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