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Кривцов відверто оцінив ймовірність переходу в Динамо після Шахтаря

17:55 627 Читать на русском
Кривцов відверто оцінив ймовірність переходу в Динамо після Шахтаря
Сергій Кривцов / фото: ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов зізнався, що навіть не став би розглядати пропозицію від київського Динамо.

"У моєму віці (Кривцову 29 років – прим.) вже не варто про це міркувати. Я 10 років граю в Шахтарі. Це – мій, можна сказати, рідний клуб.

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Хоч я і вихованець запорізького Металурга. Але я не так довго там виховувався, як уже граю за донецький клуб. Тому це питання відпадає, не доходячи до переговорів", – наводить слова Кривцова Tribuna.com.

Нагадаємо, Кривцов став гравцем Шахтаря в 2010 році. Відтоді захисник провів за донецький клуб 172 матчі в усіх турнірах, записавши у свій актив 12 голів та одну результативну передачу.

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Теги
Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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