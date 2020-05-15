Шапаренко відмовив Шахтарю заради Динамо

Хавбек Динамо Микола Шапаренко зробив несподіване зізнання.

"У мене були пропозиції від Шахтаря, але вибрав Динамо, тому що з дитинства вболівав за цей клуб.

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Коли надійшла пропозиція від киян, не роздумуючи, відразу ж перейшов", – цитує Миколу Telegram-канал Записки Динамівця.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник приєднався до Динамо у 2015, перейшовши з Іллічівця. У нинішньому сезоні УПЛ Шапаренко провів 8 матчів, в яких відзначився голом.

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